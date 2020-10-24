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أخبار العالم

هجمات فاشلة.. الحوثيون يعلنون استهداف 3 مطارات في السعودية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:22 م
ميليشيات الحوثيين
ميليشيات الحوثيين الإرهابية
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أحمد محرم
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن اليوم أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطارات جيزان وأبها وخميس مشيط في السعودية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ومن جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثالث هجوم بواسطة طائرة بدون طيار شنه الحوثيون على المملكة خلال أقل من يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".

وسبق أن أعلن التحالف عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ طرفي النزاع في اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب.

وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر صرامة في إدانة ووقف التدخل الايراني في بلاده.

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