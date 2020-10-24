بفستان منفوش.. روجينا بإطلالة مثيرة للجدل من مهرجان الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة روجينا رفقة مجموعة من الأصدقاء من خلال فعاليات حضور اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.





وتألقت روجينا ، مرتدية فستاناً قصيراً ومنفوشاً باللون الأسود ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود ليكشف جمالها





واعتمدت في المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





كما اختارت تسريحة جذابة ولافتة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها الناعم.





الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



