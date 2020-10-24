AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستبشرون خيرا.. رئيس البرلمان الليبي: عودة حركة الطيران بين بنغازي وطرابلس

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:37 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
Advertisements
أحمد محرم
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عودة حركة الطيران بين بنغازي وطرابلس، بعد توقيع إعلان وقف إطلاق النار أمس بين وفدي الجيش الوطني وحكومة الوفاق في جنيف.

وأكد المستشار عقيلة صالح أن عودة حركة الطيران بين بنغازي وطرابلس خطوة يستبشر بها الشعب الليبي خيرًا.

ووجه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري،  اليوم السبت، تحيته لجميع الجهود التي بذلت للوصول إلى حل للأزمة في البلاد، مؤكدا أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا.

وأوضح المسماري أن المطلوب بعض التنازلات لأجل مصلحة ليبيا، لافتا إلى أن اتفاق جنيف يتوافق مع أهداف الجيش الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى التزام الجيش الوطني بشكل كامل باتفاق جنيف والكرة بملعب الطرف الآخر، معربًا عن أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار لحل سياسي.

وأكد المسماري أن اتفاق جنيف يحتاج إلى ضامن رئيسي لتطبيقه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيواجه بعض العقبات وسيتم العمل على حلها.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أنه لن يكون هناك مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا، مطالبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحزم حقائب جنوده للرحيل من البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن وفدي اللجنة العسكرية المشتركة سيوقعان اتفاقًا يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأشادت ويليامز بالتزام أطراف اللجنة العسكرية في التوصل لاتفاق لتأمين مستقبل أفضل لليبيا، مؤكدة أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها.

وأضافت ويليامز "الطريق للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا كان طويلا وصعبا، وأتمنى أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوة نحو السلام والاستقرار.. جوتيريش يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

إنجاز مهم وخطوة ضرورية.. البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

المسماري: ملتزمون باتفاق جنيف.. وعلى جنود أردوغان الرحيل من ليبيا

الجيش الليبي: أردوغان الوحيد الذي رفض اتفاق وقف إطلاق النار

لا مكان للإرهابيين على أرضنا.. المسماري: الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

أبويا قمر.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات شباب والدها بصورة جديدة

إثيوبيا تحذر ترامب: التحريض على حرب مع مصر غير مقبول

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

بـ الأزرق اللافت.. إلهام شاهين بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شيرين رضا: محمد رمضان نمبر وان ولا أمانع من العمل معه

نشرة المرأة والصحة.. 3 طرق طبيعية لعلاج احتباس الماء في الجسم.. كندة علوش تثير الجدل من الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. خطيبة محمد فراج تبرز أنوثتها

إطلالات جريئة.. 50 صورة للنجوم في ثاني أيام الجونة السينمائي

بفستان منفوش.. روجينا بإطلالة مثيرة للجدل من مهرجان الجونة