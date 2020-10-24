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لاشين إبراهيم: 12 ألف قاض يشرفون على الانتخابات في المرحلة الأولى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن الهيئة تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك 12 ألف قاض يشرفون على الإنتخابات في المرحلة الأولي.

وتابع إبراهيم خلال حواره مع قناة النيل للإخبار،  أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذي على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعي، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

ونوه إلى أنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إلى أنه لا توجد أية معوقات خلال اليوم الأول لماراثون العملية الإنتخابية، رغم حدوث تأخير ببعض اللجان، موضحا:" العملية الإنتخابية أجريت تحت إشراف قضائي كامل.

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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