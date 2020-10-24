الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الأول للتصويت فى انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في التاسعة مساء اليوم السبت، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عمليات التصويت فى اليوم الأول استمرت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تخللها ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.





وأضاف أن اليوم الأول من الاقتراع مر بشكل هادئ، لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء عمليات التصويت قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، والبالغ عددهم 10140 قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي).

وأشار إلى أنه من المقرر استئناف عملية التصويت غدا الأحد في ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.



