‏انصروا نبيكم.. هاشتاج إلا رسول الله يا فرنسا يواصل تصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الا_رسول_الله_يا_فرنسا دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد إساءة رئيس فرنسا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "‏بأبي أنت وأمي يا رسول الله ⁦ اللهم صلي وسلم وبارك علي أشرف خلق الله ⁦" و"‏اللهم إنك قلت وقولك الحق ( انا كفايناك المستهزئين )..اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا #الا_رسول_الله_يا_فرنسا".









وقال أخرون "‏إلّا رسول الله فأخسئوو يا أعداء الله ، حان الوقت لمقاطعة المنتجات والعلاقات الفرنسيه ننتظر دعم الحكومات والمؤسسات والتجار لردع هذا المجرم ودولته البغيضه ، هنا تجب المقاطعه أكثر من غيرها. ‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا " و" ‏‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا

الدفاع عن النبي ﷺ شرف لن يناله المنافقون ".



