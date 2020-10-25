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أخبار البلد

‏انصروا نبيكم.. هاشتاج إلا رسول الله يا فرنسا يواصل تصدر تويتر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
الروضة الشريفه
الروضة الشريفه
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الا_رسول_الله_يا_فرنسا دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد إساءة رئيس فرنسا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "‏بأبي أنت وأمي يا رسول الله ⁦ اللهم صلي وسلم وبارك علي أشرف خلق الله ⁦" و"‏اللهم إنك قلت وقولك الحق ( انا كفايناك المستهزئين )..اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا #الا_رسول_الله_يا_فرنسا".


وقال أخرون "‏إلّا رسول الله فأخسئوو يا أعداء الله ، حان الوقت لمقاطعة المنتجات والعلاقات الفرنسيه ننتظر دعم الحكومات والمؤسسات والتجار لردع هذا المجرم ودولته البغيضه ، هنا تجب المقاطعه أكثر من غيرها. ‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا " و" ‏‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا
الدفاع عن النبي ﷺ شرف لن يناله المنافقون ".

وأضاف آخرون" ‏انصروا نبيكم باتباع سنته، والعمل بهديه، وأما أعداؤه فقد قال ربنا تعالى ﴿إِنَّا كَفَیۡنَـٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِینَ﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾.‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا "و" ‏‎#الا_رسول_الله_يا_فرنسا ستبقي ياحبيبي يارسول الله،  سيدي وسيد الخلق اجمعين، مهما تطاول عليك الصغار، ومهما حاربك وحارب دينك الذي هو ديننا، اعدئك واعدائنا، ستبقي مهما ضعفت امتك وخنعت واستكانت.. عليك  افضل الصلاة واتم السلام..". 

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