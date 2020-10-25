AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أغلبهم نساء.. الناخبون يتوافدون على لجنة المنار الإسلامية بالعجوزة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
الناخبون يتوافدون
الناخبون يتوافدون على لجنة المنار الإسلامية بالعجوزة
Advertisements
محمد عثمان - شريف سيد - ياسمين سامي
استمر توافد المواطنين، اليوم الأحد، على لجنة المنار الإسلامية في منطقة العجوزة، للتصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020. 

وسيطرت النساء وكبار السن، الذين حرصوا على عدم تفويت فرصتهم للإدلاء بأصواتهم على مشهد الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان صباح اليوم. 

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ أول أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويُعد اليوم الأحد، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحًا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة هي: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصّص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويُشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اصطفاف جموع الناخبين أمام مدرسة وجيه بغدادي الثانوية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

توافد كبار السن على لجنة مدرسة المنارة الإسلامية

سيدات الجيزة يتصدرن مشهد انتخابات مجلس النواب ..شاهد

وسط إجراءات احترازية.. هدوء نسبي أمام لجان المهندسين.. شاهد

استمرار توافد المواطنين على لجنة المنارة الإسلامية بالعجوزة

في مشهد إنساني.. رجال الشرطة يساعدون مسنا لدخول اللجنة الانتخابية في المهندسين.. شاهد

ترشيحاتنا

صلاة الضحى جهرية أم سرية وهل يجوز صلاتها جماعة ؟

لإفطار لذيذ .. طريقة عمل بيض بالجبن واللانشون

في عيد ميلاه.. معلومات لا تعرفها عن نصر حماد شبيه عادل إمام

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

كيف تعبر عن الامتنان لشخص تحبه.. اتبع هذه الطريقة السهلة

سر منح المرأة المتوفى عنها زوجها «عدة أكبر» من المطلقة

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

الإسكان: 1 نوفمبر بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم ؟ الإفتاء توضح

بعد تصريحات ترامب عن كورونا .. بشرى سارة عن لقاح أكسفورد المنتظر

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

في ذكرى وفاة محمد كمال الشهير بـ شرفنطح.. فارق الحياة بطريقة مأساوية

هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر.. أمين الفتوى يجيب

شاب لم يعرف معنى الاغتسال من الجنابة وكان يصلي.. ما حكم الشرع

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.4 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة

في ثاني أيام التصويت .. إقبال كبار السن والنساء على اللجان الانتخابية بالجيزة.. صور

العم عاشور ضحية التنمر بسوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020