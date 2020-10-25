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سليمان جودة: المواطن هو بطل المشهد في انتخابات البرلمان.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:18 م
سليمان جودة
سليمان جودة
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إسراء صبري
قال الصحفي سليمان جودة، إن الناخب يقوم باختيار المرشحين على أساس سيرته وأدائه في حالة كونه شارك سابقا في الانتخابات والبرلمان، أما إذا كان المرشح جديد فيتم اختياره على أساس ما قدمه من مساعدات للدائرة وما يقال عنه.

وأضاف "جودة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن مجلس النواب له مهمة أساسية وهو مراقبة دور وأعمال الحكومة، بالإضافة إلى تشريع القوانين.

وأكمل: "أن الناخب يشارك في الحكم من خلال تصويته فى الانتخابات، كما أنه يشارك أيضا في الحكم خلال فترة الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن الناخب هو بطل المشهد في انتخابات البرلمان، لأنه هو من يختار المجلس البرلماني.

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