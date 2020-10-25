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ديني

المولد النبوي .. سبب إرضاع الرسول في «بني سعد» رغم مولده بمكة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:34 م
النبي محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
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محمد صبري عبد الرحيم
يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. 

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. 

وقال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إنه في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وُلِد أفضل الخلق الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمة.

وأضاف «عبد المعز» خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، أن والد الرسول -صلى الله عليه وسلم- تُوفي قبل مولده، وتولى أمره جدّه عبد المطلب، الذي اعتنى به وشمله بعطفه واهتمامه، وكانت أول من أرضعته أمه آمنة بنت وهب، ثم ثويبة جارية عمه أبي لهب، ثم حليمة السعدية.

وأوضح «سبب إرضاع الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بني سعد، رغم أنه مولود في مكة»، أنه كانت عادة أشراف مكة أن يعهدوا بأطفالهم إلى نساء البادية -الصحراء- ليقمن على رضاعتهم، لأن البادية أصلح لنمو أجسام الأطفال وأبعد عن أمراض الحضر التي كثيرا ما تصيب أجسامهم فضلًا عن إتقان اللغة العربية وتعود النطق بالفصحى منذ نعومه أظفارهم، حيث كانت مكة يأتي إليها جميع الناس وتختلط الألسنة وقد يصيب الطفل لحنٌ من لغة أخرى.


وتابع: وكان مقدار العناية والرعاية بالطفل يختلف من قبيلة لأخرى لذا حرص أشراف مكة على أن يكون أطفالهم عند أكثر هذه القبائل عناية، ورعاية وكانت أشهر قبيلة في هذا الأمر هي قبيلة بنى سعد، ولم تقف شهرة بنى سعد على أمر العناية والرعاية بالطفل فقط، بل حازت الشهرة في أن لغتها كانت عربية خالصة لم تشبها شائبة فضلًا عما اشتهرت به من أخلاق كريمة طيبة لذا حرص عبد المطلب على أن يكون محمد -صلى الله عليه وسلم- في بني سعد.

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