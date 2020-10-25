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أخبار العالم

لا تعليق .. بوتين يرفض الرد على اتهامات ترامب بتلقي بايدن أموالا من روسيا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوتين وترامب
بوتين وترامب
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القسم الخارجي
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعليق على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن منافسه الديمقراطي جو بايدن تلقى أموالا من روسيا.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين، ردا على سؤال بشأن هذا الأمر في برنامج تلفزيوني: "لا تعليق على ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كشف خلال مناظرته الأخيرة مع منافسه جو بايدن، أن الأخير تلقى مبلغا ماليا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب، خلال المناظرة الثانية والأخيرة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن بايدن حصل على نقود من موسكو عن طريق فلاديمير بوتين، لافتا إلى أنه لم يتلق أبدًا أموال من روسيا وكذلك أوكرانيا والصين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع: "جو حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا. لقد وصلوا إليه من خلال بوتين لأنه كان لديه علاقة جيدة مع عمدة موسكو السابق. انت حصلت على 3.5 مليون دولار، عائلتك حصلت على 35 مليون دولار. في وقت ما عليك أن تبرر ذلك. يجب عليك أن تبرر موقفك أمام الأمريكيين. يمكنك فعل ذلك الآن على الهواء".

من جانبه نفى بايدن إدعاءات ترامب وأنكر حصوله على أي أموال من روسيا أو الصين أو أوكرانيا، قائلًا: "أنا لم آخذ فلسًا واحدًا من أي دولة".

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