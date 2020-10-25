أخبار التوك شو.. البابا تواضروس يوجه رسالة للمصريين.. رجال الشرطة يساعدون مسنا أمام لجنة انتخابية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.









قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مصر من البلاد التي استطاعت النجاح وتخطى أزمة كورونا بأقل الخسائر، موضحا أن إدارة الأزمات بمجلس الوزراء نجحت في إدارة الأزمة.









وأضاف الدكتور هاني محمود، خلال استضافته في التغطية الخاصة لانتخابات النواب المذاعة على فضائية "دي إم سي"، أن إجراء انتخابات الشيوخ والنواب استمرار لنجاح الدولة المصرية في إدارة الأزمات.









قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية 2020 تعزز مسيرة الديمقراطية.





وأضاف طلعت خلال تصريحات تلفزيونية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، أن المشاركة في الانتخابات استحقاق دستوري، معقبا: من الأهمية أن نشارك في إثراء الحياة السياسية والبرلمان القادم.













في لفتة إنسانية، قام رجال الجيش والشرطة المكلفون بتأمين اللجان الانتخابية، بمساعدة أحد المسنين أمام اللجنة الانتخابية بعدما تعثرت قدماه خلال سيره.









وحرص رجال الجيش والشرطة المكلفون بتأمين اللجان الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي على مساعدة كبار السن من الرجال والسيدات في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.









يذكر أنه انطلق صباح أمس، السبت، الماراثون الانتخابى للتصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.













قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، مر كما كان مخطط له، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة قامت بدورها على أكمل وجه، وكان ذلك بالتنسيق فيما بينها، إلى جانب عمل كل التجهيزات المطلوبة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات، معقبا: "الموضوع اقتصر على مشادات كلامية خفيفة، وتمت السيطرة عليها من قبل رجال الأمن بكل حكمة".





وتابع اللواء أحمد راشد، خلال حواره في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن المحافظة مستنفرة حالة التآهب العام في اليوم الثاني في الانتخابات بمرحلتها الاولى وهذا لاتمام العملية الانتخابية بشكل سليم ودون اي مشاكل، مناشد كل الناخبين بأن يشاركوا بدورهم وحقهم في الادلاء بصوتهم كحق يكفله الدستور لهم.

















قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن القوائم أتاحت الفرصة لاختيار أفضل العناصر والمرشحين في تلك الدائرة، وأنه تخوض الانتخابات البرلمانية هذا العام 4 قوائم فقط على مستوى الجمهورية، وتسمح لتمثيل كل الألوان السياسية والحزبية في البرلمان من ضمن القائمة.





وتابع رفعت فياض، خلال حواره في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن نظام القوائم يجعل الأحزاب تمثل بأفضل ما لديها، وكان له جانب آخر في أن نظام القوائم كشف عن ضعف كثير من الأحزاب، والحزب القوي هو الذي له تواجد في الشارع ولديه ممثلين.









قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بإشراف الوزير محمود شعراوي، تتابع منذ صباح أمس من غرفة العمليات العملية الانتخابية، وتم التأكد صباح اليوم من تطهير كل اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه يتم تطهير اللجان مرة اخرى خلال فترة الراحة والتي تكون من الساعة 3 الي 4 عصرا.





وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة "صدى البلد" لمتابعة سير العملية الانتخابية، أنه تم رفع كل الإشغالات والمخالفات المحيطة باللجان الانتخابية، مشيرا الي ان هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة الصحة لتوفير كل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحة الناخبين من فيروس كورونا.









قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية شكلت بعثة خاصة لمتابعة انتخابات البرلمان، تضم جنسيات عربية مختلفة باستثناء مصر، موضحا أن تلك البعثة ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الجامعة العربية مع الهيئة الوطنية للانتخابات.









وأَضاف السفير أحمد رشيد الخطابي، خلال لقائه على فضائية "تن"، أن المتابعة اليوم رصدت مشاركة إيجابية وروحا عالية من المواطنين، مع الالتزام بتطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.









قال الصحفي سليمان جودة، إن الناخب يقوم باختيار المرشحين على أساس سيرته وأدائه في حالة كونه شارك سابقا في الانتخابات والبرلمان، أما إذا كان المرشح جديد فيتم اختياره على أساس ما قدمه من مساعدات للدائرة وما يقال عنه.





وأضاف "جودة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن مجلس النواب له مهمة أساسية وهو مراقبة دور وأعمال الحكومة، بالإضافة إلى تشريع القوانين.









قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف عمر، إنها تدعو كل الشعب المصري للمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وذلك حتى لا يضيع حق الشهداء الذين ضحوا من أجل استقرار مصر السياسي، معقبة: "عشان دمهم ميروحش هدر".









وأضافت إيمان غريب، ، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية على قناة "صدى البلد"، أن اختيارها للنائب سيكون على أساس من يحب البلد أكثر ويستحق أن يكون نائبا ممثلا عن البلد وعن أهالي الدائرة، ويكون لديه تاريخ من العطاء والخدمة لمصلحة الوطن والمواطن.









أكد البابا تواضروس أن التعاون بين الكنيسة والأزهر تعاون دائم ومستمر، ومنهم بيت العيلة الذي يعمل على كل الأمور والقضايا، فهو يعد شكلا من التعاون المشترك بيننا.





وأشار "تواضروس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الرئيس بدأ في عمل تصويب المجتمع المصري، عن طريق أن يكون لكل إنسان في مصر دور وعمل، كما أن التنوع في المجتمعات يقويها.