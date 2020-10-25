بالصور .. فعاليات منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020

شاركت د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مدير معهد كونفشيوس بالجامعة ، في منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020 والمؤتمر التأسيسي لتحالف منتدى آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات ، باعتبارها الممثل الوحيد لقارة إفريقيا .





تناول المؤتمر سبل التعاون بين دول آسيا و المحيط الهادي و بقية دول العالم في مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، وأقيمت فعالياته بجامعة مكاو بجمهورية الصين الشعبية.









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الجدير بالذكر انطلق صباح اليوم الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ، أولى فاعليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس .

وياتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس





صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد، و أضافت أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية و يقام بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية المرموقة.





وأوضحت أن الصالون الأول ينطلق اليوم تحت عنوان " مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"،بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية.





ومن المقرر أن يعقد الصالون شهريًا في احد التخصصات العلمية المشتركة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات.



