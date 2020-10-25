بالصور .. فعاليات منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020

شاركت د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مدير معهد كونفشيوس بالجامعة ، في منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020 والمؤتمر التأسيسي لتحالف منتدى آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات ، باعتبارها الممثل الوحيد لقارة إفريقيا .
تناول المؤتمر سبل التعاون بين دول آسيا و المحيط الهادي و بقية دول العالم في مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، وأقيمت فعالياته بجامعة مكاو بجمهورية الصين الشعبية.
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الجدير بالذكر انطلق صباح اليوم الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ، أولى فاعليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس .
وياتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد، و أضافت أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية و يقام بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية المرموقة.
وأوضحت أن الصالون الأول ينطلق اليوم تحت عنوان " مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"،بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية.
ومن المقرر أن يعقد الصالون شهريًا في احد التخصصات العلمية المشتركة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات.