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تعليم

بالصور .. فعاليات منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:04 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
شاركت د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس و مدير معهد كونفشيوس بالجامعة ،   في منتدى آسيا والمحيط الهادي للاتصالات 2020 والمؤتمر التأسيسي لتحالف منتدى آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات ، باعتبارها الممثل الوحيد لقارة إفريقيا .

تناول المؤتمر سبل التعاون بين دول آسيا و المحيط الهادي و بقية دول العالم في مجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، وأقيمت فعالياته بجامعة مكاو بجمهورية الصين الشعبية.


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الجدير بالذكر انطلق صباح اليوم  الموافق  ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ ، أولى فاعليات الصالون الثقافي الأول لمعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس .
وياتي ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

صرحت بذلك أ.د. إسراء عبد السيد مدير المعهد، و أضافت أن الصالون الثقافي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية  و يقام بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية المرموقة.

وأوضحت أن الصالون الأول  ينطلق اليوم تحت عنوان " مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"،بمشاركة خبراء متخصصين من كلية الألسن جامعة عين شمس و نظرائهم من الجامعات الصينية. 

ومن المقرر أن يعقد الصالون شهريًا في احد التخصصات العلمية المشتركة بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات.

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