لجنة طه حسين الإعدادية بالمنيب تواصل استقبال الناخبين في ثاني أيام انتخابات النواب

تواصل لجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بالمنيب استقبال الناخبين اليوم الأحد ثاني أيام التصويت بعد انتهاء فترة الراحة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2020.





وتفتح لجنة طه حسين الإعدادية بنين أبوابها أمام الناخبين يومي السبت والأحد للإدلاء بأصواتهم خلال المرحلة الأولى للاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2020.





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.





وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات بمقر الهيئة وذلك لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.



