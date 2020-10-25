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طريقة عمل شوربة مكرونة بالدجاج

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:32 م
طريقة عمل شوربة مكرونة
طريقة عمل شوربة مكرونة بالدجاجطريقة عمل شوربة مكرونة بالدجاج
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اسماء محمد
تعد المكرونة من الذ الاكلات التي يحبها الصغار والكبار ويتم اعدادها بطرق عديدة جدا مثل المكرونة بالبشاميل والطواجن ومكرونة بالسي فود او المأكولات البحرية أو الكبدة أو اللحوم .

واعتدنا في الاونة الاخيرة على عمل المكرونة ذات الاصناف الدسمة وانتشرت بشكل اوسع مما سبق ونسي البعض الأصناف الأخرى الخفيفة التى لاتشكل عبئا على الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت تكلفتها منخفضة ومذاقها لذيذ ومن بينها شوربة مكرونة بالدجاج.

ولأن الكثير من النساء لا يعرفن طريقة عمل شوربة المكرونة بالدجاج رغم انها سهلة ولا تستغرق وقت أو جهد كبير ، نقدم لكم طريقة عمل شوربة مكرونة بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة مكرونة بالدجاج
مكرونة 
صدور 
دجاج 
جزر
كرات 
كرفس
فلفل الوان 
كزبرة خضراء
طماطم 
مرقة 
ثوم 
بصل 
زيت ذرة 
ملح
فلفل 

طريقة عمل شوربة مكرونة بالدجاج
* في ماء مغلي على النار قومي بسلق المكرونة مع الملح و الزيت .

* ضعي البصل المقطع مكعبات في طاسة على النارمع زيت طهي ساخن قلبيه قليلا.

اضيفي الثوم المفروم مع مكعب مرقة مفروك وقلبيهم جيدا ثم قومي بتقطيع صدور الدجاج لأجزاء متساوية ثم اضيفيها إلى الطاسة وقلبيهم جيدا.

* ضعي الجزر المقطع مكعبات على الخليط السابق ثم الكرات والكرفس ثم اضيفي الملح والفلفل وقلبي الخليط جيدا حتى يمتزجوا تماما.

* ضعي الكزبرة الخضراء المفرومة وصلصة الطماطم و قومي بفرم الطماطم في كبة كهربائية ثم اضيفيها للطاسة وقومي بتصفية المكرونة المسلوقة جيدا .

* ضعي المكرونة على الخليط و قلبي جيدا حتى تمتزج وتتشرب مذاق صوص الطماطم ولكن احرصي الا تكون طرية جدا وتقدم وبالهنا والشفا.


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