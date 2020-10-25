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إسبانيا تتخذ قرارا جديدا بشأن فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:24 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
عرضت قناة فرانس 24، تقريرا مصورا يوضح إعلان إسبانيا حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول حتى مطلع مايو 2021، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت القناة أن هذا القرار يأتى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وقررت الحكومة اليوم الأحد إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري. 

ويبدأ حظر التجول من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية.

وتخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في إسبانيا عتبة المليون، لتصبح أول دولة أوروبية والسادسة عالميا، التي تسجل هذا العدد من المرضى بالوباء كما تجاوز عدد الوفيات فيها 34 ألفا.

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