علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة

ظهرت علا رشدي رفقة زوجها الفنان احمد داود في مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان.
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وأطلت علا رشدي، بفستان قصير باللون الأبيض قصير فوق الركبة ومكشوف الصدر والكتف وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.
ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الابيض ذات الكعب العالي وحقيبة صغيرة.
الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.