علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة

ظهرت علا رشدي رفقة زوجها الفنان احمد داود في مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان.









الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



