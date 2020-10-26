الشرقاوي: حل مشاكل النقل الجوي بين دول القارة الإفريقية يدعم السياحة والتبادل التجاري

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تعزيز التعاون والتجارة البينية في القارة الأفريقية هدفا رئيسيا للجمعية، في إطار توجهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري أفريقيا مرة اخرى.
وأضاف الشرقاوى ، فى تصريحات صحفية، إن جمعيته نظمت مؤتمر لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا وغانا ودول البحر المتوسط وشهد عدد من التوصيات اهمها إنشاء وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن المناخ الاستثماري في الدول الأفريقية وأبرز القوانين والتشريعات الجديدة.
تابع: "يمكن البدء بتوفير تلك القواعد عن الـ 4 دول ” مصر، غانا، نيجيريا، رواندا” من خلال التعاون بين الجمعية والغرفة التجارية والصناعية في هذه البلاد" .
أقرا ايضا ..تضاعف أرباح شركة ممفيس 6 مرات خلال 3 شهور
واكد الشرقاوي، ضرورة زيادة تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية بين رواندا والدول الأفريقية، وبحث عقد اجتماعات متتالية مع غرفة تجارة لاجوس، وكذلك التوسع في حل مشاكل النقل الجوي بما يساهم في زيادة السياحة الأفريقية وزيادة التجارة وتعزيز النشاط الصناعي.
وذكر أن جمعيتة وغرفة القاهرة وغرفة الاسكندرية التجارية و غرفة تجارة لاجوس واتحاد القطاع الخاص في رواندا سيقومون بإعداد ورقة عمل مشتركة ربع سنوية تتعلق بمعوقات التجارة الأفريقية واقتراحات حلها.
وأضاف الشرقاوى ، فى تصريحات صحفية، إن جمعيته نظمت مؤتمر لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا وغانا ودول البحر المتوسط وشهد عدد من التوصيات اهمها إنشاء وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن المناخ الاستثماري في الدول الأفريقية وأبرز القوانين والتشريعات الجديدة.
تابع: "يمكن البدء بتوفير تلك القواعد عن الـ 4 دول ” مصر، غانا، نيجيريا، رواندا” من خلال التعاون بين الجمعية والغرفة التجارية والصناعية في هذه البلاد" .
أقرا ايضا ..تضاعف أرباح شركة ممفيس 6 مرات خلال 3 شهور
واكد الشرقاوي، ضرورة زيادة تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية بين رواندا والدول الأفريقية، وبحث عقد اجتماعات متتالية مع غرفة تجارة لاجوس، وكذلك التوسع في حل مشاكل النقل الجوي بما يساهم في زيادة السياحة الأفريقية وزيادة التجارة وتعزيز النشاط الصناعي.
وذكر أن جمعيتة وغرفة القاهرة وغرفة الاسكندرية التجارية و غرفة تجارة لاجوس واتحاد القطاع الخاص في رواندا سيقومون بإعداد ورقة عمل مشتركة ربع سنوية تتعلق بمعوقات التجارة الأفريقية واقتراحات حلها.