الشرقاوي: حل مشاكل النقل الجوي بين دول القارة الإفريقية يدعم السياحة والتبادل التجاري

سفير رواندا بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي تظل باقية فى ذاكرة الشعب الرواندي.. نحاول أن نكون مثل مصر فى مجال السياحة.. سياستنا تعتمد على الوحدة والبناء والرؤية الجديدة.. فيديو