AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الشرقاوي: حل مشاكل النقل الجوي بين دول القارة الإفريقية يدعم السياحة والتبادل التجاري

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
مصر و افريقيا
مصر و افريقيا
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تعزيز التعاون والتجارة البينية في القارة الأفريقية هدفا رئيسيا للجمعية، في إطار توجهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري أفريقيا مرة اخرى. 

وأضاف الشرقاوى ، فى تصريحات صحفية، إن جمعيته نظمت مؤتمر لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا وغانا ودول البحر المتوسط وشهد عدد من التوصيات اهمها إنشاء وتوفير قاعدة بيانات محدثة عن المناخ الاستثماري في الدول الأفريقية وأبرز القوانين والتشريعات الجديدة.

تابع: "يمكن البدء بتوفير تلك القواعد عن الـ 4 دول ” مصر، غانا، نيجيريا، رواندا” من خلال التعاون بين الجمعية والغرفة التجارية والصناعية في هذه البلاد" .
أقرا ايضا ..تضاعف أرباح شركة ممفيس 6 مرات خلال 3 شهور
واكد الشرقاوي، ضرورة زيادة تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية بين رواندا والدول الأفريقية، وبحث عقد اجتماعات متتالية مع غرفة تجارة لاجوس، وكذلك التوسع في حل مشاكل النقل الجوي بما يساهم في زيادة السياحة الأفريقية وزيادة التجارة وتعزيز النشاط الصناعي.

وذكر أن جمعيتة وغرفة القاهرة وغرفة الاسكندرية التجارية و غرفة تجارة لاجوس واتحاد القطاع الخاص في رواندا سيقومون بإعداد ورقة عمل مشتركة ربع سنوية تتعلق بمعوقات التجارة الأفريقية واقتراحات حلها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغرف التجارية المصرية.. بدأت في الإسكندرية بنكهة إنجليزية

سفير رواندا بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي تظل باقية فى ذاكرة الشعب الرواندي.. نحاول أن نكون مثل مصر فى مجال السياحة.. سياستنا تعتمد على الوحدة والبناء والرؤية الجديدة.. فيديو

قمة وكيان جديد يجمع رجال أعمال إفريقيا لدعم التجارة البينية| يسري الشرقاوي: يمكننا تحقيق ٣٠ مليار دولار صادرات للقارة.. وخبراء: طريق القاهرة كيب تاون يحقق طفرة فى التبادل التجاري والاستثمارات

رجال أعمال: يمكننا تحقيق 30 مليار دولار صادرات لأفريقيا .. وطريق القاهرة كيب تاون يحقق طفرة فى التبادل التجاري والاستثمارات

"المصريين الافارقة": 4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للقارة السمراء.. ونستهدف رفع معدلات التجارة البينية الفترة المقبلة

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية: جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في أفريقيا

ترشيحاتنا

بلا أهمية.. إثيوبيا ترد على حديث ترامب عن تفجير سد النهضة

بعد استغاثة فرنسا.. مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر

أحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد على «هراء أردوغان»

بعد خسارة الكونفيدرالية| وزير الرياضة يواسى لاعبي بيراميدز بهذه الكلمة |شاهد

موجز السوشيال ميديا| مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وهذه رسالة مصطفى قمر لـ سيد عبد الحفيظ

طريقة الركوع الصحيحة في الصلاة.. واحترس من 4 أخطاء تنقص الثواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة

ماذا يحدث للجسم عند تناول "قوانص الفراخ"