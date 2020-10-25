انتخابات مجلس النواب.. البيان الختامي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العملية الانتخابية في المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب علي مدار يومي التصويت السبت 23 والاحد 24 أكتوبر 2020 في الـ 14 محافظة في المرحلة الأولى وذلك من خلال متابعي التنسيقية الحاصلين علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد بدأ متابعونا بتفقد اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات المرحلة الأولي منذ فتح اللجان في اليوم الأول في 9 صباحا كما استمروا في متابعة اللجان حتي غلقها في تمام 9 مساء، وفي اليوم الثاني للتصويت بدأ متابعونا كذلك في 9 صباحا بالمرور علي اللجان بمحافظات المرحلة الاولي واستمروا في اعمالهم حتي غلق اللجان نهائيًا بانتهاء التصويت للمرحلة الأولي 9 مساء الأحد 25 أكتوبر .



وأكد متابعونا تعاون القضاه رؤساء اللجان الانتخابية وتسهيلهم مهمة المتابعين الحاصلين علي تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من تنسيسقة شباب الأحزاب والسياسيين أو من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الانسان والقومي للمرأة والقومي لشئون ذوي الاعاقة، كما تشيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالاجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي جاءت متفقة مع المعايير الدولية المنظمة لذلك .



وقد شملت ملاحظات متابعينا للعملية الانتخابية عدة نقاط كالاتي :



• أولا : أن كل اللجان التي زارها متابعونا قد افتتحت أعمالها في تمام الـ9 صباحا دون تأخير.



• ثانيا : أن الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا كان لافتا ومشهودا طوال التصويت.



• ثالثا : أن تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي نزاهة العملية الانتخابية تم بشكل احترافي في كل المحافظات دون مخالفات انتخابية مؤثرة علي سير العملية الانتخابية ونزاهتها .



• رابعا : أن المخالفات الانتخابية التي رصدها متابعونا اقتصرت علي كسر الصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان دون ان يؤثر ذلك علي سير العملية الانتخابية ونزاهتها.



• خامسا : الكثافة التصويتية الملحوظة للسيدات خاصة في محافظات الوجه القبلي كما شهد اليوم الثاني الثاني للتصويت ارتفاعا ملحوظا في تصويت الشباب بمختلف المحافظات.



• سادسا : شهدت مناطق حلايب وشلاتين تصويتا مكثفا خلال يومي التصويت مع تأثير إيجابي واضح لزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحلايب وشلاتين.





وأغلقت اللجان اعمالها في الساعة 9 مساء لتبدأ عمليات الفرز باللجان الفرعية وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها النتائج النهائية للمرحلة الاولي وفقا للقانون .