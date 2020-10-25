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محافظات

مؤشرات أولية.. تصدر أبو العينين بـ465 صوتا باللجنة 7 بمدرسة أبو الهول

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:27 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2020
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طارق موسى - صلاح مهدى
كشف المؤشرات الأولية الناتجة عن المحضر الرسمى لنتيجة اللجنة الانتخابية رقم 7 المنعقدة بمدرسة أبو الهول القومية بالجيزة، ضمن انتخابات مجلس النواب بدائرة الجيزة، عن حصول المرشح محمد أبو العينين على 465 صوتا، متغلبا على كل منافسيه. 

واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء اليوم فى تمام التاسعة مساء ، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
مؤشرات أولية.. تصدر أبو العينين بـ465 صوتا باللجنة 7 بمدرسة أبو الهول

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