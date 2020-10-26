روسيا تسجل قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 17347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة.





وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الاثنين، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونا و531224 حالة.





وبالأمس، سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفا يوم الجمعة.





وأوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، وفاة 219 شخصا خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 26269.

وذكر المركز أن مجموع المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى مليون و146096 بعد تسجيل 7574 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تبقى هناك 358859 حالة نشطة.

ورصدت العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، 5224 إصابة و62 وفاة جديدة مقابل 4455 إصابة و68 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 401040 إصابة و6442 وفاة. وارتفع عدد حالات الشفاء في المدينة إلى 293205 بزيادة 2681 حالة خلال آخر 24 ساعة.





وأظهر إحصاء لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن أكثر من 42.84 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و151596.





وأشارت منصة "وورلد ميترز" المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل لأكثر من 31 مليونا و900 ألف شخصا.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.