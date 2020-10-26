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محافظات

علاج 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 طائرا فى قافلة بالدقهلية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم عن توفير العلاج البيطرى اللازم لرؤوس الماشية والثروة الحيوانيه والداجنه بقرى محافظة الدقهلية وذلك فى مجال التلقيح الاصطناعى والرعاية التناسلية حرصا على زياده الثروة الحيوانية .
جاء ذلك من خلال برنامج لهذه القوافل البيطرية  يتم تنفيذة بنطاق المحافظة،من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جامعة المنصورة، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم ومستشفى خيرى تعمل فى مجال العلاج البيطرى " بروك".
واضاف محافظ الدقهلية ان برنامج القوافل الذى يتم تنفيذه بدا من 24 اكتوبر الجارى ويستمر حتى29 من ذات الشهر، وذلك فى عدد من القرى بنطاق المحافظة تشمل قريه طنيخ مركز نبروه، قريه ميت محمود مركز المنصورة ، ونجير بمركز دكرنس ، والمنيل بمركز طلخا ، والعيادية بمركز شربين ، وايضا اشمون الرمان بدكرنس.

وقال المحافظ انه تم توفير العلاج لعدد 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 من الطيور فى اولى ايام القوافل بقرية طنيخ بمركز نبروه 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية.
وقد اوضح وكيل الوزارة ان برنامج القوافل المشار اليه يستهدف التركيز على تقديم الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعى من اجل تحسين السلالات وزيادة الانتاج وكذا علاج كافة الحالات المستهدفة وذلك من خلال الخبرات والكفاءات البيطرية المتدربة بالادارات البيطرية التابعة للمديرية بالدقهلية والبالغ عددها 21 ادارة بيطرية منتشرة على مستوى المحافظة.
واضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه القوافل ياتى بهدف رفع العبئ عن كاهل المربين حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنه بالقرى والمدن والاحياء بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وبمشاركة المجتمع المدنى .
وقد أكد المحافظ  على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع  الخاصه بالماشيه ولدى المربين وكذا مزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض  تؤثر عليها أو على صحة المواطنين .
علاج 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 طائرا فى قافلة بالدقهلية
علاج 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 طائرا فى قافلة بالدقهلية
علاج 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 طائرا فى قافلة بالدقهلية
علاج 422 من رؤوس الماشية والدواب و1670 طائرا فى قافلة بالدقهلية

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