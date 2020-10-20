مليار و314.5 مليون جنيه قيمه قروض برنامج مشروعك لتنفيذ 12.122 مشروعا بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الانتاجية والاستثمارية والخدمية الممنوحة من قبل برنامج" "مشروعك" حتى اليوم الثلاثاء ومنذ بدء تنفيذ المشروع بلغت مليار و314.5 مليون جنيه، تم بها تنفيذ 12.122 مشروعا انتاجيا وخدميا بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة ، وساهمت فى توفير 25.600 فرصة عمل لشباب ومواطنى المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وإتاحة فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال القروض الميسرة لاقامة مشروعات الشباب من الجهات المانحة.





وأشار إلى أن الدقهلية بهذا العدد من المشروعات وقيمة القروض الممنوحه وفرص العمل التى وفرتها تلك المشروعات فانها بذلك حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية.





وأضاف المحافظ أن ترتيب أفضل خمس مراكز من حيث قيمه القروض شملت المنزلة -ميت غمر -السنبلاوين -بلقاس -اجا ، اما الترتيب لافضل خمس مراكز من حيث عدد المشروعات شملت المنزلة- واجا- بلقاس السنبلاوين -ميت غمر.





وأكد أهمية السعى الدائم من قبل الجهات المانحة وفى مقدمتها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" "مشروعك"، بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحليه مؤكدا على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.







