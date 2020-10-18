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محافظات

رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:28 م
رئيس مدينة طلخا يستقبل
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي
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همت الحسينى
استقبل  محمد امين رئيس مدينه طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد الدكتورة اسماء النقراشى ، والدكتور محمود راشد ، والدكنور أحمد مختار متدربى البرنامج الرئاسى بمحافظة الدقهلية والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة.

 يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمتابعه المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن تقديم كافة اوجه الدعم والرعايه لمتدربي البرنامج الرئاسى للتاهيل للقياده بالمحافظات، وفى إطار البرنامج المكثف الذى اعدته محافظة الدقهلية برعايه ودعم، الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والذى يستهدف تسهيل مهام المتدربين بالبرنامج الرئاسى بمدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح رئيس مدينه طلخا أن زيارة متدربي البرنامج الرئاسي  للمدينة تستهدف المعايشة والتدريب العملي والمتابعة الميدانية لكافة المواقع بنطاق المدينة.

وعقب اللقاء تفقد رئيس المدينة ومتدربى البرنامج الرئاسي، بعض المواقع  شملت جولة ميدانية داخل ديوان عام رئاسة المركز، حيث تم تفقد غرفة عمليات رئاسة المركز والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

واستكملت الجولة زيارة ميدانية للمشروعات القومية المقامة بنطاق المركز، منها مدخل طلخا الشرقي وكوبري شرنقاش العلوى علي النيل.
وأعرب المتدربين بالبرنامج الرئاسى عن سعادتهم بوجود مواقع هامة تتواجد بمدينة طلخا، بما يؤهلها أن تكون من المدن المتميزة مستقبلا.
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
رئيس مدينة طلخا يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
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