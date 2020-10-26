مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

تراس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزيرة الصناعة وعدد المسئولين.





وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختص به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ، والعمل عليها لجذب استثمارات وتوفير فرص عمل.





وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مناوا بيتر، وزير الرى لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الرى بجنوب السودان، نقل لرئيس الوزراء شكر وتقدير قيادة وحكومة بلاده، لموقف مصر المساند للشعب الجنوب السودانى خلال أزمة الفيضانات والسيول، وجسر المساعدات الجوى المصرى الذى نقَل مساعدات إنسانية مهمة فى ذلك التوقيت الحيوى، مؤكدًا أن موقف مصر لم يكن جديدًا ولا مستغربًا، فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط الشعبين فى مصر و جنوب السودان.



