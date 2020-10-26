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رياضة

مليش علاقة ببيراميدز.. تركي آل الشيخ يعلق علي بوست توقع نتيجة نهائي الكونفيدرالية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:11 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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مجدي سلامة
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على خسارة نادي بيراميدز لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان بالمغرب.

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نهضة بركان بهدف للا شئ ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية ، وسط جدلًا تحكيميًا واسعًا بعدما احتسب هدف اللقاء الوحيد ، الذي جاء من لمسة يد من الأساس على لاعب نهضة بركان وفقًا للخبراء الرياضين.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية فيسبوك : " نزل اليوم بوست منسوب لي علي احد الصفحات المضروبه علي الفيسبوك يفيد باني وعدت بسياره لمن يتوقع نتيجه مباراه نادي بيراميدز ، وللاسف صدقه البعض من البسطاء".

وتابع : " لذلك أحب أن أؤكد وللمرة المليون علي أنه ليس لي أي علاقه من قريب او بعيد بنادي بيراميدز .. واي تصريح لي لن يخرج إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بي الموثقة والمعروفة للجميع".

وأختتم : " واي تصريح يخرج من خارج السوشيال ميديا الخاصه بي أنا غير مسؤول عنه ، أنا لما أحب أقول حاجة باقولها علي الملأ وأمام الجميع ومن السوشيال ميديا بتاعتي ، وهذا للتوضيح وشكرا " .

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