شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

أكد الإعلامى أحمد شوبير على رحيل حسام غالى من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وانتهاء علاقة نادر شوقى بالشركة التى تدير الفريق.



وقال شوبير فى برنامجه "مع شوبير" الذى يذاع على أثير "أون سبورت"، "حسام غالى ونادر شوقى المسؤول عن الشركة التى تدير فريق الكرة بالجونة انتهت علاقتهما بالنادى ولن يستمرا الفترة المقبلة، ويبدو أن وفاة خالد بشارة أثرت بشكل كبير على الشركة وفريق الكرة".

وأضاف شوبير:"أتوقع وجود حسام غالى فى مجلس إدارة النادى الأهلى المقبل".

وكان حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أعلن رحيله بشكل رسمي عن ناديه والاكتفاء بالفترة التي قضاها معه.





وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة ااستفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".



