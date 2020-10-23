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رياضة

حسام غالي: الأهلي والزمالك أجادا أمام الوداد والرجاء ذهابًا وعليهما الحذر في الإياب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
حسام غالي
حسام غالي
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عمرو ابوبكر
أشاد حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بفوز الأهلى والزمالك على حساب الوداد والرجاء المغربيين، في ذهاب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا. 

وقال غالي في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "الأهلي والزمالك قدما أداء متميز جدًا، ونجحا في إنهاء النصف الأول من المهمة بنجاح كبير، وعليهما الحذر في مباراة العودة".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  "6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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