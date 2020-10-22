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رياضة

عماد متعب يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده: عشرة العمر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:45 م
عماد متعب وغالي
عماد متعب وغالي
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محمد بدران
حرص عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق علي تهنئة، صديقه حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بمناسبة عيد ميلاده الـ 39. 


ونشر عماد متعب عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع حسام غالي وعلق عليها قائلا " ‏كل سنة وانت طيب يا عشرة العمر يا غالي ❤️ ". 


احتفل حسام غالى لاعب النادى الأهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي".



وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.


وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.


وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي".


واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".


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