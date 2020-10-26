شهية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة باذنجان

سلطة باذنجان من الأطباق الجانبية الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل سلطة باذنجان من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير سلطة باذنجان
باذنجان
عصير ليمون
طماطم
خيار
بصل
بقدونس
حمص مسلوق
زيت زيتون
ملح فلفل أسود
كمون
ثوم
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طريقة تحضير سلطة باذنجان
-يقطع الباذنجان إلى مكعبات صغيرة ويعفر برشة دقيق وملح ويقلى في زيت غزير ساخن
-يقطع العيش إلى مكعبات ويقلى أيضا في الزيت
-تقطع الطماطم إلى مكعبات وتضاف للباذنجان وعليها عيش توست مقلي وخيار مكعبات والبصل مكعبات
الصوص
-ثوم مفروم وكمون وزيت زيتون وليمون وملح وفلفل ويوضع الحمص المسلوق على السلطة ويقدم.