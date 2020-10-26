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أخبار العالم

رئيس الاتحاد الإفريقي: استئناف مفاوضات سد النهضة إعادة تأكيد للثقة بنا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:04 م
استئناف مفاوضات سد
استئناف مفاوضات سد النهضة إعادة تأكيد للثقة بنا
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قسم الخارجي
علق رئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، على استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة غدا الثلاثاء، بعد نحو شهرين من انسحاب مصر من المحادثات.

ووفقا لـ "رويترز"، قال رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، في بيان له، اليوم الاثنين إن: "استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.. هو إعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات التي تقودها إفريقيا".

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية والري فى مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا غدًا الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري برعاية الاتحاد الإفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، في وقت سابق من اليوم، أن الاجتماع سيكون لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وذلك بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وبدوره، بعث وزير الرى السوداني، ياسر عباس، برسالة لـ جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب افريقيا، أكد فيها على تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الإتحاد الإفريقى، للتوصل لإتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة .

وأكدت الرسالة على أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى إتبعت خلال الجولات السابقة والتى افضت الى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل قواعد أمان سد النهضة، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

وفي وقت سابق، قال  وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مصر تتواصل مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشأن سد النهضة، كما تؤكد القاهرة على ثبات موقفها إزاء نزاعها مع أديس أبابا حيال سد النهضة.

وأعلنت الري المصرية أن مفاوضات سد النهضة متوقفة بطلب من السودان، بسبب نقاط عدم الاتفاق بين الدول الثلاث، حيث طلب السودان العودة للاتحاد الأفريقي.

ومؤخرا أشار وزير الري والموارد المائية المصري إلى احتمالية وجود تطورات في ملف سد النهضة، موضحا "الأيام المقبلة سوف تشهد تغييرا بالملف".

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