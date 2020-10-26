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أخبار البلد

القوى العاملة: المولد النبوي إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن يوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر الجاري، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة. 

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
 
 
 

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