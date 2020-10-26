رئيس المعاهد الأزهرية يوجه بالتأكد من متابعة الطلاب للدروس عبر القنوات التعليمية

أجرى الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمعاهد «الشروق النموذجي الابتدائي والشروق النموذجي إعدادي وثانوي بنين وبنات»، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية وانتظامها، والتأكد من تطبيق كل التدابير الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار الأمراض والفيروسات.





وأكد رئيس قطاع المعاهد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، وحسن توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، لتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي، مشددا على أهمية التأكد من انتظام الطلاب في متابعة الدروس المذاعة عبر القنوات التعليمية، وبوابة الأزهر الإلكترونية.



