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ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يوجه بالتأكد من متابعة الطلاب للدروس عبر القنوات التعليمية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:34 م
وكيل الأزهر خلال
وكيل الأزهر خلال الجولة
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محمد شحتة
أجرى الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمعاهد «الشروق النموذجي الابتدائي والشروق النموذجي إعدادي وثانوي بنين وبنات»، وذلك لمتابعة سير العملية الدراسية وانتظامها، والتأكد من تطبيق كل التدابير الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار الأمراض والفيروسات.

وأكد رئيس قطاع المعاهد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، وحسن توجيه الطلاب تعليميا وفكريا، لتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي، مشددا على أهمية التأكد من انتظام الطلاب في متابعة الدروس المذاعة عبر القنوات التعليمية، وبوابة الأزهر الإلكترونية.

كما نبه الشيخ صالح على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا مستمرا لمتابعة الدراسة وتسيير قوافل متابعة لكل مناطق الجمهورية، لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها.

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