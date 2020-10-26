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رياضة

رسميا.. حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لـ الألومنيوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:22 م
حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
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كتب: رباب الهوارى
نجحت لجنة الكرة بنادي الألومنيوم في التعاقد مع حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للكابتن ياسر الكنانى، للقيادة الفنية للفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. 

بدا "حسين عبداللطيف" مسيرته مع الكرة لاعبا بنادي الألومنيوم بنجع حمادي مسقط رأسه ثم انتقل إلي نادي المنيا وبعدها لعب للزمالك وحصل معه علي عدة بطولات أبرزها بطولة أفريقيا لأبطال الدوري والسوبر المصري والدوري العام ويعتبر أفضل من لعب فى مركز " باك رايت" في تاريخ الزمالك. 

وسبق لحسين عبد اللطيف تولي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقيادة فريق الفيوم، كما شغل منصب المدرب العام في طلائع الجيش، وصعد بنادي الألومنيوم إلي الدوري الممتاز موسم 2004 /2005، ومدير قطاع الناشئين بنادي السد القطري.  

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم منافسات دورى القسم الثانى بالمركز الثالث بعد التعادل أمام سوهاج بالمواجهة الأخيرة وإهداء الصعود للبنك الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب تعادله مع بترول أسيوط.

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