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أخبار البلد

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:57 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس  عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها ١٠ آلاف حضانة ووجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

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