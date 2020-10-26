السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي.



