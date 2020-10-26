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رياضة

بينها الأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يجتمع بممثلى الضبطية القضائية لمتابعة التفتيش على الأندية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:45 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع ممثلي لجان التفتيش من المختصين والخبراء ممن يملكون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة للاطمئنان ومتابعة سير أعمال التفتيش والرقابة على جميع الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات.

وعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الأهلى والزمالك واللجنة الأوليمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور أشرف صبحى على أعضاء لجان التفتيش بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة المستندات والدفاتر لجميع الهيئات فضلًا عن تكثيف عملها حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة في أقرب توقيتات زمنية ممكنة.

جدير بالذكر أنه فى ضوء التنسيق الذى يجريه وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية فقد صدر قرار وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التي تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.

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