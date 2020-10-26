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حوادث

مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 166 ألف جنيه للتأمين الصحي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:37 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الأزهر الشريف (منطقة أسيوط الأزهرية) بأداء مبلغ مقداره 166 الفا و 84 جنيها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، رسوم اشتراكات طلاب المنطقة عن الاعوام من 2003 حتي 2010.


وقالت الجمعية في فتواها، إن هذا المبلغ مستحق عن قيمة المتبقي من اشتراكات طلاب المدارس الأزهرية بمنطقة أسيوط الأزهرية المستحقة عن الأعوام الدراسية عن الفترة من 2003 حتى 2010.


وأضافت،  ان نظام التأمين الصحي مقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق بموجب قرارات وزير الصحة أرقام (10) السنة 1993، و(129) لسنة 1993, و(203) لسنة 1994 على طلاب محافظة أسيوط، ومن بينهم طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة.


وأضافت،  أنه ثبت بمطالعة الكشف المرسل بطلب عرض النزاع أن منطقة أسيوط الأزهرية لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2003 حتى 2010 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مبلغ مقداره  166 الفا و84 جنيها (وذلك بعد استنزال مبلغ 182 الفا وجنيهين من المبلغ المطالب به لصدور فتوی ملزمة بشأنه في وقت سابق)، ولم يقدم الأزهر الشريف ما يفيد براءة ذمته من هذا المبلغ على الرغم من إخطاره بهذا النزاع، فمن ثم يتعين إلزام منطقة أسيوط الأزهرية بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.


ولا ينال ما تقدم ما يمكن أن يثار من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة، إذ إن الجمعية العمومية قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما.

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