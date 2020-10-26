هشام توفيق: 2.75 مليار جنيه خسائر القطاع العام سنويًا

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إغلاق شركتي القومية للأسمنت وشركة الملاحة المصرية.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك 53 شركة خاسرة لم يتم الاقتراب سوى من 2 فقط منها، ويمكن أن يزيدوا حال عدم وجود طريقة أو فرص للإصلاح، لافتًا إلى أنهم يسعون لتحويل شركات الخاسرة لرابحة.





وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك تكلفة رهيبة تنفق على قطاع الغزل والنسيج، وحجم الخسارة بقطاع الأعمال العام 2.75 مليار جنيه سنويًا تمولها وزارة المالية، أن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع اقتصادي انتاجي بمصر؛ لارتباطه بحركة التجارة والصناعة والتصدير، منوهًا بأن الطلب العالمي على الأقطان طويلة التيلة 2% فقط وهو طلب محدود لكون تكلفته أعلى من قصير التيلة، وانتاجية الفدان أقل بكثير.





ولفت إلى أن هناك 7 محالج تحلج قطن مصر، ونسعى لتقديم قطن نظيف للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا ننتج نحو مليون قنطار قطن يتم استغلال 300 ألف لقطاع الغزل في مصر والباقي يذهب للمخازن او يتم تصديره، موضحًا أن خطة الوزارة تسعى لتقليل استيراد القطن من الخارج؛ لأنه يضغط على الاقتصاد.