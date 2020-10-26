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فن

روجينا تتألق على السجادة الحمراء فى رابع أيام مهرجان الجونة .. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها من على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " 


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :


قمر - ياعمرى - مشاء الله - ربنا يحميكى


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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.


الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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