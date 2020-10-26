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محافظات

تنفيذ 610 أحكام قضائية و20 قضية تموينية فى حملة بأسوان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:26 م
الحملات الأمنية في
الحملات الأمنية في اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
استكملت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملاتها المكبرة لضبط مختلف المخالفات المرورية والتموينية، بجانب ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

ففى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 610 حكما قضائيا تنوع ما بين تنفيذ 126 حكم حبس جزئي و25 حكم حبس مستأنف و315 أحكام غرامات و142 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط قضيتين استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية.

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وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام.

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