منة شلبي عن مشاركتها مع محمد هنيدي في النمس والإنس: أنا من أكبر معجبيه

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها الكبيرة بالتواجد لأول مرة مع الفنان الكبير محمد هنيدي في فيلم النمس والانس.





وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد":" ان الفيلم تجربة مهمة بالنسبة لها، لافته الي انها كانت تتمنى ان تتواجد مع "هنيدي" في عمل، حيث انها من اكبر عشاقه، ومعجبه به كثيرا.





وأكدت أنها لا تعرف حتى الان موعد عرض الفيلم.

فيلم "النمس والإنس" يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه.





يذكر ان منة شلبي نفت في تصريحات لـ "صدى البلد"، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مؤكدة أن أحداث المسلسل انتهت في الجزء الأول.



