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أخبار البلد

يحدث اليوم: مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 27 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:


القاهرة.. تشارك مصر في الاجتماع الذي دعت إليه دولة جنوب أفريقيا، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.


القاهرة.. تُعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتستمر يومين.


القاهرة.. تسير شركة "مصر للطيران" 32 رحلة جوية تقل 4200 راكب.


القاهرة.. تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كشريك مصري لبرنامج TEC-Med، ورشة عمل تحت عنوان "مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الاجتماعية لكبار السن".


فيينا.. تنطلق أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول تعزيز المساواة بين الجنسين، وتستمر يومين، بمشاركة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ووزير الصحة في ألبانيا أوجيرتا مانستيرليو.


القاهرة.. تحيي فرقة "سلطان العارفين" الدولية السورية للإنشاد الديني، بقيادة الملحن والمنشد أحمد سليمان، حفلها الثاني، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.


القاهرة.. يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي "كأنك تراه"، إنتاج مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، على مدار 3 ليال حتى يوم الخميس.

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