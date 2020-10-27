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تعليم

جامعة حلوان تنظم مسابقة أفضل بحث علمي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:06 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة أفضل بحث علمي على مستوى كليات جامعة حلوان ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

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وقام بالاشتراك في المسابقة نحو ١٥ بحثا من كليات الطب والآداب والهندسة وحقوق وتجارة و التربية والعلوم الصيدلة بهدف  تعريف الطلاب بالطرق والخطوات المستخدمة لكتابة البحث العلمي وطرق تجميع المادة العلمية لعرض فكرة البحث بطريقة سليمة وصحيحة ووضوح وفهم فكرة البحث عن طريق عناصر البحث والخطوات السليمة، حيث يعد البحث العلمي من أهم أسباب رفعة الأمم والتقدم العلمي وهو أحد ركائز رفع التصنيف الدولي للجامعات بالعالم، كما يساهم البحث العلمي في توضيح وصياغة المفاهيم الجديدة وتوضيح للقضايا ومقترحات لحل المشكلات بجانب الإستفادة من التجارب السابقة. 

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي. حصلت كلية الحقوق على المراكز الثلاث الأولى حيث حصلت على المركز الاول الطالبة ايه محمد محمد  ، والمركز الثاني الطالبة فاطمه اسامة عطية ، والمركز الثالث الطالبة هاجر خالد رفعت. 

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