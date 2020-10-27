لإعادة تأهيلهم.. محافظ القليوبية يوجه بإجراء لقاءات دورية مع مرضى مستعمرة الجذام بالخانكة.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمستعمرة الجزام، حيث تستهدف الكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من أعراض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، والمقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر 2020، حيث تستهدف الكشف على مرضى الجذام وأسرهم فى الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة والمسجلين فى قاعدة بيانات 100 مليون صحة والمصابين بارتفاع فى نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.









جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة ومتدربي البرنامج الرئاسي بالقليوبية.





وقال المحافظ إن مستشفى الجذام شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التطوير فى الخدمات والأنشطة المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن المستشفى شهدت بعض الحالات التى شفيت من الجذام تماما.





ووجه الهجان بعمل لقاءات دورية مع المرضى بالمستعمرة والمستشفى لعمل إعادة تأهيل لهم، وتغيير السلوكيات والعمل على دمجهم بالمجتمع.





من جانبه قال الدكتور محمد بدوي مدير مستعمرة الجذام أن المستشفى بها 4 عيادات جلدية وواحدة للباطنة و12 صيدلية و12 علاج طبيعى و4 عيادات أسنان، وكلها مخصصة لخدمة المرضي، إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية من قبل وزارة الصحة، فضلا عن توفير علاج كل أنواع الجذام بالمجان من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوفير باقي الأدوية للأمراض الأخرى من قبل الوزارة .كما تم إنشاء عيادة رمد جديدة تتضمن غرفة عمليات لإجراء عمليات الرمد، نتيجة تدمير العصب بالعين وتخدم كل مرضى الجذام على مستوى الجمهورية.





من ناحية أخرى توجه محافظ القليوبية إلى مستشفى الأمراض النفسية بمدينة الخانكة واستمع المحافظ الى شرح من الدكتور وائل السيد مدير المستشفى عن موقف المستشفى، حيث إنها تقدم الخدمات العلاجية في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، من خلال العيادات الخارجية والتي تتضمن عيادات طب نفسي عام، وعلاج الإدمان، وطب نفسى الأطفال والمراهقين، وعيادات الخط الساخن لعلاج الإدمان، وذلك بمتوسط تردد يصل إلى حوالي 4 آلاف مريض شهريًا يحصل على الخدمة العلاجية بالعيادات الخارجية، فضلًا عن وجود أقسام الحجز الداخلي رجال (نفسي – علاج إدمان – طب شرعي – المودعين- قسم التأهيل وطب المجتمع) بالإضافة إلى قسم السيدات.





وقال المحافظ إن مستشفى الخانكة تعد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، حيث تخدم مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والمناطق المجاورة لها.