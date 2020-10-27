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سيارات

جيلي gelly تنفق مليار جنيه للقضاء على كورونا في سياراتها

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:00 م
جيلي كولراي 2020
جيلي كولراي 2020 Geely Coolray
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اشرف عطية
ترغب شركة جيلي gelly عملاق صناعة السيارات الصينية ان تجعل سياراتها أكثر صحة و تقضي على وجود الفيروسات بها لذلك قامت باستثمار 54 مليون دولار اي حوالي 847 مليون حنيه مصري لمكافحة فيروس كورونا داخل سياراتها . 

تطوير سيارات أكثر صحية من جيلي gelly يختلف عن بناء سيارات طبية متخصصة حيث أن منتجات جيلي مصنوعة للمستهلكين العاديين ولا تقوم السيارات التي تحمي من الفيروسات بعزل المقصورة عن المواد الضارة في الهواء الخارجي فحسب . 

تقوم سيارات جيلي gelly بتنقية الهواء داخل المقصورة بسرعة وفعالية، وللقيام بذلك، تعاونت مراكز البحث والتطوير الخاصة بشركة جيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين لبحث مواد جديدة مستدامة بيئيًا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يُمكن استخدامها داخل أنظمة تكييف الهواء وعلى الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل الأزرار والمقابض.

ستتعاون جيلي gelly أيضًا مع مؤسسات البحث الطبي والعلمي المهنية لإنشاء فرق مشاريع خاصة للعمل على الأبحاث الجديدة، والجدير بالذكر أنه في 28 يناير من هذا العام، تعاونت جيلي gelly مع مؤسسة Li Shufu لإنشاء صندوق خاص بقيمة 30 مليون دولار للوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه . 

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