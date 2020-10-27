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محافظات

محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريا عن الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من قِبل الدولة في كافة الجوانب لمواجهة الفيروس، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للموجة الثانية والحرص الشديد لتقديم كل الدعم اللازم والإرشاد لمواطني المحافظة. 

وأصدر المحافظ في هذا الصدد الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2020 وجاء فيه : 

أولا.. يتعين على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس المركز او المدينه أو الحي وعضوية كلٍ من مدير الإدارة التعليمية – مدير الإدارة الصحية – ممثل عن الأمن – مدير إدارة الأزمات – ممثل عن الأزهر – ممثل عن الأوقاف – ممثل عن الكنيسة – ممثل عن المجتمع المدني.

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ثانيا..يتم عقد إجتماع كل إسبوعين للجنه العلىا للوقايه من فيروس كورونا لعرض التقارير الوارده من المراكز والمدن والأحياء والمناطق الصناعيه مع التنسيق بين جميع الجهات الطبيه لتوفير أوجه الوقايه والعلاج.

ثالثا.. يتم عقد اجتماع اللجنه العلىا للوقايه من فيروس كورونا في المناطق الصناعيه كل أسبوعين أو طبقا للاحتياج.

رابعا..تكليف المتحدثه الاعلاميه بإسم المحافظه بالإجتماع مع مسئولي الإعلام بالمراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظه والتنسيق مع وكيل وزاره الصحه لوضع خطه إعلاميه لمنع إنتشار الإشاعات وسرعه الرد علىها ونشر البيانات الخاصه بالوفيات والإصابات بعد العرض على السيد المحافظ والإعلان عن حالات الإصابه والوفيات بالمحافظه إسبوعيًا.

خامسا.. التشديد على إتباع الإجراءات التالية:
متابعة تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والتعليمية والصناعية ودور العبادة والأسواق بصفه يومية
متابعة الالتزام بالتباعد الإجتماعي بالأماكن العامة والخاصة وارتداء الكمامة الطبية خاصة في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت.
وضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية لمواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه في جميع المنشآت والمصالح والمدارس.
التهوية الجيدة في الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة.

العزل المنزلي للطلاب أو العاملين بأي جهه حكوميه في حاله ظهور أي أعراض إو الإشتباه في الإصابه بفيروس كورونا.
التزام المطاعم و الكافيهات والكافتيريات و قاعات الافراح و دور المناسبات باستخدام الأدوات ذات الإستخدام الواحد والتطهير المستمر للمقاعد والطاولات ودورات المياه ووضع لافته توضح الأعداد المسموح بتواجدها مع التنبيه والتشديد بمنع تداول الشيشه منعًا باتًا.
التنبيه على المواطنين بضرورة إرتداء الكمامات الطبيه بالشوارع ووسائل المواصلات والتجمعات والاماكن المزدحمة مع توقيع غرامة 50 جنيه للمخالفين.
التزام المصانع والشركات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالتخلص الآمن من نفايات الإجراءات الإحترازيه حفاظًا على صحه المواطنين.

عدم السماح للمواطنين بدخول أي جهه حكوميه دون ارتداء الكمامات الواقية.
على الإدارة العامة للمرور المتابعة المستمرة لوسائل النقل الخاصة والعامة ووسائل نقل العمال التابعة للمناطق الصناعية والتأكد من الالتزام بتخفيض أعداد الركاب بنسبة 50 ٪ والتأكد من إرتداء الركاب الكمامة الطبية.
على الإدارة العامة للمواقف إلزام أصحاب السيارات الخاصة بالنقل الجماعي بتعقيمها وعدم السماح بتسييرها إلا بعد إرتداء السائق والركاب الكمامة الطبية والإلتزام بوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية بالتوعية بالإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الفيروس والتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات على السيارات والمواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

على مديرية الأوقاف التنبيه على الأئمة والدعاة باستمرارية التوعية والإرشاد للمواطنين بالمساجد بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بضرورة وجود سجادة خاصة لكل مصلي وكمامة وأدوات التعقيم والتطهير ومراعاة المسافات البينية بين المصلين.
يلتزم القائمين على الكنائس باستمرارية التوعية بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكد من وجود المطهرات والتعقيم وأدوات النظافة ومراعاة التباعد الاجتماعي.
على هيئه السكه الحديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة على ركوب القطارات وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات.
على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقد إجتماعًا إسبوعيا مع مديري الإدارات الصحية والإدارة التعليمية والأوقاف والكنيسة ورفع تقرير أسبوعي عن الوضع داخل المنشآت من تعقيم وتطهير واتباع الإجراءات الإحترازيه.
على الإدارات الصحية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وضع خطة للمرور على المدارس ورفع تقرير كل 15 يوم في المدارس التي تم المرور عليها.
متابعه غلق الورش إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا مع رفع جميع الأسواق الكائنة بجوار المدارس.

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