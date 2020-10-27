احتجاجات بسوريا بعد تصريحات ماكرون المسيئة للنبي محمد.. فيديو

ورفع المتظاهرون في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية "درع الفرات" والقوات التركية شمال شرق حلب، لافتات وصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووجهه مختوم بحذاء.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية دول الشرق الأوسط، بعدم السماح بمقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا ، عقب دعوات بمقاطعتها على خلفية استمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.





وقالت في بيان إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.



