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رياضة

محاولات بالأهلي لتسويق بادجي.. وموسيمانى يخطر الخطيب باللاعبين المطلوبين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تبذل لجة التخطيط بالأهلي جهود كبيرة لتسويق السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للخروج علي سبيل الإعارة بهدف التعاقد مع مهاجم اخر.

وقالت مصادر خاصة أن هناك ترشيحات كثيرة للاعبين أجانب من بينهمالزامبي والتر بواليا والذي حظي بمتابعة دقيقة من قبل لجنة التخطيط خلال الفترة الأخيرة.

وأخطر بيتسو موسيماني لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي بالقائمة النهائية واللاعبين الذين يريد التعاقد معهم قبل غلق باب القيد المحلي والقاري حيث سيقوم الجهاز الإداري بقيد كل اللاعبين المسجلين في قائمة افريقيا من جديد الأحد المقبل عدا أحمد فتحي الذي رحل إلي بيراميدز.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع لاعبيه بعد قليل قبل بدء المران الجماعي بإستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني إغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي ٣-١ على استاد القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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