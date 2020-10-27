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مرأة

بـ الأحمر الناري.. نور قدري بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:20 م
نور قدري
نور قدري
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة نور قدري من خلال فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت نور قدري بفستان أنيق ولافت باللون الأحمر، ودون اكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الذهبي التي تبرز جمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نور قدري في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية الجذابة لأكمال ظهورها.

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