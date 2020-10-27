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أخبار البلد

تغيرت ملامحها وخسرت وزنها.. ظهور جديد لـ بسمة وهبة بعد محنة المرض.. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:27 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية بسمة وهبة،  صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في الصورة  بتغير ملامح وجها و فقدان ملحوظ لوزنها و تفاعل الجمهور مع صورتها و جاءت التعليقات كالاتي :
الف سلامة عليكي ، شكلك اتغير اوي ، ربنا يشفيكي 

وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".


يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.

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