فستان أوف شولدر.. بشرى فى إطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:48 م
بشرى
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة بشرى من فعاليات مهرجان الجونة
وتألقت بشرى بفستان جذاب باللون الأسود والبيج، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بشرى
في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال انوثتها.
و تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة تكشف جمالها.
ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.